涉及「三中案」被起訴的前國民黨政策會執行長蔡正元，去年以長女罹癌要到美國治療為由，向台北地方法院聲請解除限制出境處分，遭合議庭裁定駁回後，蔡最近再以長女罹癌要到上海中醫院住院治療的理由，聲請暫時解除限制出境，合議庭審理後，認為如准予解除限制出境處分，將發生久滯國外不歸，造成將來審判程序難以順利進行之虞，駁回蔡的聲請。

蔡正元去年三中案被起訴後，在去年8月曾遞狀聲請，指長女罹患癌症，在美國治療，經美國治療機構醫師來函，希望他能前去探視病患，並強調，他沒有拋棄妻女逃亡的可能，希望能解除限制出境、出海處分，但被合議庭駁回。

蔡正元日前再次遞狀聲請解除出境限制，強調他在2017年11月14日裁定停止羈押並限制出境、出海後，因長女罹癌，需至上海市中醫醫院住院治療，主治醫師希望他前往協同辦理住院及討論病情，以利後續治療。蔡表示，他自停止羈押後都遵期到庭，並按時至派出所報到，顯無逃亡之虞，為此聲請暫時解除限制出境分，願提出保證金或保證書作擔保。

合議庭認為，蔡正元在台灣、香港、大陸有相當資產及社群網絡，具備在國外長期居住發展的條件，他在台雖有妻、女，但重大案件常見犯嫌在國內還有親友的情況下仍棄保潛逃。蔡正元稱有赴上海確認女兒後續就診的必要，但所提事證，證明女兒罹癌症已在美國進行診療，並可出院後搭機前往上海市為術後診療，蔡的女兒是否沒有返台為後續醫療行為的可能，實有疑義。

合議庭認為，與醫師商討治療計畫，可利用撥打電話、視訊方式與當地醫生連繫、討論，難以認定蔡正元確有出國的急迫性與必要性，如准予解除限制出境、出海處分，將有久滯國外不歸、審判難以進行之虞，蔡所聲請為無理由，應予駁回。

(中時 )