苗栗縣政府為肯定縣內長照人員表現，10日上午在縣府大樓，舉辦108年績優照顧服務員暨績優單位表揚大會，由縣長徐耀昌頒獎勉勵，徐耀昌除肯定照服人員的付出及辛勞以外，還期勉縣內醫療機構及社服團體，繼續協助縣府推動長照服務。

苗栗縣政府為鼓勵縣內照服人員的工作辛勞，並肯定其工作價值，感謝居家長照機構和社區日間長照機構承接本縣長期照顧業務，特別在10日上午10時，於縣府一辦大廳舉辦「108年績優照顧服務員暨績優單位及居家服務督導員表揚大會」，由縣長徐耀昌親自頒獎表揚49位照顧服務員及居家服務督導員和21家居家長照機構和社區日間長照機構。

今年除照顧服務員和居家服務督導員表揚獎項外，並新增績優單位表揚，藉此對照顧服務員和服務單位的付出表達敬意，並翻轉對於照顧工作的刻板印象，同時鼓勵更多民眾和單位投入長期照顧服務領域。

據苗栗縣長照中心指出，苗栗縣截至今年6月底人口統計顯示，全縣65歲以上人口數為88,977人，老年人口比率達16.27％，已成高齡社會。縣長徐耀昌表示高齡化已經是不可逆的趨勢，因此縣府積極推動長照2.0政策，希望讓有需要的長期照顧服務使用者，可以得到妥善的照顧，除感謝照顧服務員的付出，也要特別感謝縣內醫療機構和社福團體，協助本府推動長期照顧服務和照顧所有個案，維持長者的生活能力以及減輕家庭照顧者的負擔。

(中時 )