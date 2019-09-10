因應中秋節3天連續假期，高鐵站將湧入大批返鄉旅客，台中市警局烏日分局特別針對高鐵台中站周邊規畫交通疏導措施，除建議民眾多利用大眾運輸工具接駁，也將實施替代道路分流措施，現場將配合員警交管及指示牌引導，呼籲民眾遵循。

警方指出，若是開車前往高鐵台中站的民眾，從南投出發者最好行駛中投公路下烏日區環河路、銜接高鐵路一段進出，若是彰化地區者則建議走王田交流道或大肚橋、銜接烏日中山路進出車站，此外，台中市民眾建議行駛台74線或建國路、學田路等聯外道路。

此外，在下高鐵匝道後若遇到車輛回堵，警方規畫，駕駛可改行駛往「彰化方向」的匝道下高鐵路三段後再左轉，而若是從台74線下高鐵東路則可改走內一、內二車道後右轉高鐵三路，若接送親友到車站則可選擇高鐵五路進入站區。

警方強調，為減少高鐵台中站1、2樓被接送親友的車輛塞爆，建議民眾可約在台鐵新烏日站等候，透過分散疏導的方式減少壅塞。

(中時 )