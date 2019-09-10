「微熱山丘」推出中秋限定禮盒，呈現親友團聚歡樂場景。（微熱山丘提供／廖志晃傳真）

中秋節將至，在南投市三合院創業的「微熱山丘」，推出中秋限定包裝禮盒，包括新產品鳳梨奶黃月餅禮盒、鳳梨酥禮盒、鳳梨酥烏龍茶禮盒及鳳梨酥脆蛋糕禮盒；包裝則以團圓、感恩發想，用童趣的筆觸勾勒親朋好友團聚歡慶中秋的景象。

微熱山丘精選八卦山紅土孕育的鳳梨，熬製成酸甜的鳳梨醬，封存在樸實的鳳梨酥中，每一口都能嘗到真材實料製成「真食」美味。

鳳梨酥烏龍茶禮盒精選南投在地農家，以自然農法栽種的松柏嶺烏龍茶，琥珀色的茶湯入口溫潤飽滿，後韻回甘，搭配鳳梨酥更是相得利益彰。

鳳梨酥脆蛋糕禮盒包括蜜豐糖脆蛋糕，與經典鳳梨酥，天然蜂蜜以及健康飼養的雞蛋，經過長時間低溫烘烤，製作出酥脆的口感、質樸的美味。

鳳梨奶黃月餅以微熱山丘經典的酸甜鳳梨醬為內餡，揉合滑順細緻的奶黃，烘焙成心意飽滿的月餅，外型是層次分明的鳳梨花紋，象徵圓滿花開慶豐收。

禮盒外包裝維持微熱山丘一貫的質樸原色，搭配飽滿的澄黃色點綴，第一眼就能感受到親友團聚的幸福與溫暖；布提袋則以一輪圓滿而的明月，呈現中秋團圓的喜悅。

(中時 )