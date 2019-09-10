中秋月圓人團圓，獨居老人倍思親！台南市南區共有89名列冊的獨居老人，為讓長者們也能感受中秋佳節的氛圍，南區行善團10日特別購買公益文旦及弱勢團體製作的月餅，由南區公所派員發送給獨居長者們，讓他們也能感受社會滿滿的愛。

南區公所還強調，此次捐贈的文旦是向麻豆青農李明彥購買，他種植的文旦除取得農產品生產追溯及產銷履歷驗證外，更於每年中秋佳節舉辦義賣活動，將銷售部分所得回饋給創世基金會。

至於月餅禮盒則分別向市府社會局立案的身障機構團體鴻佳啟能庇護中心、台南市心智障礙關顧協會附設展翼烘焙坊及喜憨兒台南庇護工場購買；其中，展翼烘焙坊及喜憨兒台南庇護工場也是市府勞工局輔導的庇護工場。

促成行善團捐贈文旦及月餅給獨老的南區公所，10日也在區公所大廳舉辦捐贈活動，場面溫馨感人。會後，區長蔡秀琴及公所各業務課主管、各里辦公處與樂活慈善事業基金會，分別發送中秋禮盒給獨老們，將溫馨祝福送到長輩們家中。

蔡秀琴表示，南區行善團16位團員都是卓有成就的企業及慈善單位代表，平日忙於事業，但仍不忘回饋社會、關懷弱勢，此次捐贈文旦及月餅給獨居老人的活動，期待能喚起社會大眾共同關懷弱勢，並讓弱勢族群感受到社會對他們的重視與關愛，以及拋磚引玉鼓勵社會大眾多多支持在地農產及身障機構的產品。

(中時 )