澎湖秋冬生猛海鮮肥美，澎湖縣政府行銷觀光主打「戀戀海味‧澎湖美食假期」，趁著國旅優惠搶攻市場，邀請型男主廚吳秉承擔任代言人，獻上最正港的澎湖故事菜。

今年澎湖觀光搶搶滾，海上花火節、國際燈光節炒熱氣氛，創下歷年來遊客人數新高；縣府旅遊處趁勝追擊再推澎湖秋冬美食之旅。

旅遊處表示，旅遊就是吃喝玩樂，尤其吃喝排首位，所以今年強打美食推廣計畫「戀戀海味‧澎湖美食假期」，推介澎湖獨特美食文化，提升澎湖招牌海鮮知名度，吸引更多遊客品嘗澎湖好滋味。

活動特地邀請傑出澎湖旅外鄉親廚藝界型男主廚吳秉承擔綱代言人，以澎湖故事菜為主軸規畫一系列美食主題旅遊、土魠魚創意料理競賽、作伙來呷辦桌等行銷活動，吳秉承也力挺拍攝宣傳短片大秀精湛廚藝，大力推薦澎湖美食尋味之旅。

拍攝影片過程中，吳秉承展現純熟手藝料理了澎湖故事菜「酸菜炒中卷」，彷彿引領著遊客們穿越時空回到五Ｏ年代的澎湖場景，探索著塵封記憶吮指回味的家鄉好味道。

滿桌特色菜餚石？滷五花肉、花菜乾炒肉片、金瓜米粉、清蒸石斑魚、高麗菜土豆粉、狗母丸海菜湯等，都是最道地的鄉土古早味，

再創澎湖美食新魅力。

(中時 )