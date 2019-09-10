蔡英文總統10日出席桃園市活動，針對高鐵確定延伸屏東，浮出許多贊成或反對意見，其中反對者認為，在此時間點是選舉買票，甚至郭台銘的幕僚跳出來指稱這是郭董之前的想法。對此蔡英文表示高鐵延伸屏東在行政部門討論許多，並做出相關評估與路線討論，不僅是延伸到屏東的問題，更是台灣國土整體規畫問題，蔡英文希望台灣西岸的高鐵系統跟東岸快捷系統整合，連結成全台快速道路網路，打通台灣任督二脈，有助未來發展。

日前國民黨總統參選人韓國瑜針對反送中事件發表意見，稱民進黨在利用香港反送中，增加自己的政治利益，批蔡「別人在流血，蔡英文在補血。」對此，蔡英文表示香港的事情全世界都很關心，包括台灣人，自己身為總統也應該表達關心跟關切，這個是一個很嚴肅的議題，「大概只有國民黨把它當作選舉的議題在看吧。」

韓國瑜在新北市造勢大會當中脫口爆粗口，掀起社會大眾輿論與其他政治人物評價，蔡英文被問到此題時，認為此事社會的評論已經很多了，她不多做評論，但她認為要競選總統的人也應該要特別的謹慎，一言一行全國人民都會很關注。

針對前總統陳水扁罔顧中監規則，出席活動必須遵守保外就醫受刑人相關的規定，及「不上台」、「不演講」、「不講政治」、「不接受媒體採訪」等4不原則，但陳水扁狂踩紅線，國民黨批評說綠營對陳輕放。蔡英文輕描淡寫回應稱會持續關心陳前總統的健康狀況，其他的事情由司法機關來決定。

不過台北市長柯文哲曾表示蔡英文應該早在2016年早就應該處理陳水扁，蔡英文回擊指稱近來柯文哲的指教蠻多的，她覺得與其事事評論倒不如專心地把台北市政做好。蔡英文隨即將話題帶到身邊的桃園市長鄭文燦，笑稱「這裡就有一個六都第一名的市長。」

相對鄭文燦在媒體調查市政滿意度第一，相對柯文哲為倒數第三，韓國瑜則是吊車尾，但韓國瑜代表國民黨要參選總統，對此蔡英文認為民選的首長都背負民意很大的壓力，人民投票就表示有期待，應以市政優先。

另外，前陸委會主委賴幸媛提到過去曾跟蔡英文當室友，證實蔡英文學歷為真，蔡英文表示自己的學歷是真的、口試也是真的、通過也是真的，她認為真的事情是假不了的。

(中時 )