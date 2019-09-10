陸客限縮旅客來台，由於陸客團每部車都需備有華語導遊，導致其生計大受影響，預計每日少了800個工作機會。中華民國觀光導遊協會理事長許冠濱表示，建議將秋冬旅遊補助納入導遊。對此，交通部已要求觀光局研議評估可行性。

大陸9月起限縮團客來台，由於陸客團每部車都需要被有一位華語導遊，但因限台令影響，陸客平均每日將減少2000人、約100團，以陸客團8天7夜試算，預估每日將少800個導遊的工作機會。

許冠濱昨日拜會交通部長林佳龍，針對改善導遊困境，提出短、中、長期的解決方案，他指出，目前導遊人數達4萬2546人，華語導遊人數為3萬2587人，由於陸客不來，華語導遊衝擊最大，目前有高達85％的華語導遊歇業中。

許冠濱指出，短期計畫建議擴大秋冬國旅補助計畫，將導遊納入補助範圍內，對於聘用合格導遊的旅遊團，每日補助1000元，如此一來可鼓勵旅行社聘請華語導遊人員，從事國旅團體導覽解說工作，讓華語導遊人員不只依靠陸客團，也可服務國旅團。

許冠濱表示，補助導遊不只可提升國旅領團解說素質，提升旅遊專業品質，也可解決導遊現在嚴重失業的困境。而中長期計畫則建議以補助輔導導遊人員轉型，學習第二語言，如英語、泰語、日語、越語、印尼語等，鎖定近年增加的新南向團客。

(中時 )