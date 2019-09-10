新北市民政局偕新北市榮民服務處今（10）日前往國軍退除役官兵輔導委員會板橋榮譽國民之家頒發慰問金。（民政局提供／葉書宏新北傳真）

新北市府9月推出「敬軍愛師月」系列活動，民政局偕新北市榮民服務處今（10）日前往國軍退除役官兵輔導委員會板橋榮譽國民之家頒發慰問金，關懷對國家貢獻的榮民們，現場並有醫療背景的役男提供老人保健宣導，用行動向榮民老英雄們致敬，場面溫馨熱絡。

民政局表示，每年九月是新北市的「敬軍愛師月」，系列活動除了辦理多場敬軍勞軍活動，也透過關懷榮民及安排役男、新北市榮服處的榮欣志工，協助獨居老兵進行居家清潔服務，並致贈生活必需品，感謝榮民們一生為國家奉獻青春歲月，希望藉由訪慰活動，讓他們感受社會不曾忘懷的感謝與關心。

板橋榮家厲以剛主任表示，板橋榮家成立於民國58年，目前有將近700位榮民，平均年齡88歲。為因應人口老化與政府長照政策，結合「醫養合一」，提供多功能及多元化的醫養環境，全方位照顧崇功報勳的榮民前輩。並建立資源共享平台，設立北區失智教研專區，除保健組門診對外開放，更與市府合作設立憶樂公共托老中心，增強新北市長照能量。

榮家最高壽109歲的晏爺爺說，他老家在四川經營糖房製糖生意，從不愁吃穿的他，當年為保家衛國毅然參軍抗戰，現在的他更加珍惜活著的每一天。在秋節前夕每次看到市府以實際物資及關懷慰問的行動，心中就備感溫暖。

畢業於台北醫學大學藥學研究所的替代役男王建升，已取得藥師資格的他說，9月底即將退伍，很開心能把握每次做公益的機會，利用所學專長教導長者保健養生常識及健康管理，榮民長輩們都很親切又溫柔，就像自己的爺爺跟外公一樣好相處。

民政局長柯慶忠表示，市府長期推動各項友善高齡的政策，強化在地就養照顧，並結合後備軍人輔導組織、青溪協會、青溪婦協、後備憲兵等團體，投入關懷老人及弱勢族群的公益活動，一起推動長照政策，實現「在地安老、在地安養」的理想。

(中時 )