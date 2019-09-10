台中市潭子區短短60公尺的福貴路，10日舉行動工典禮，打通後向西銜接中山路，預計明年5月完工，未來通車後，福貴路可分攤部分中山路及往東聯絡慈濟院區車流量，讓潭子交通網更加完善。

台中市副市長楊瓊瓔表示，雖然只有短短60公尺道路未打通，但是集結許多單位力量，包括水公司汰換自來水管線、內政部營建署補助開闢經費、公路總局支援相關技術、水利會打造箱涵等。另為讓待轉機車停等安全，福貴路接中山路應規畫「喇叭口」。

建設局指出，福貴路打通至中山路工程，分兩階段施作，第一階段工程已於2014年底完工；第二階段規畫將既有福貴路打通向西銜接中山路，如今最後一哩路終於動工，完工後將可分攤部分中山路及往東聯絡慈濟院區車流，並與鐵路高架後綠空廊道串聯。

建設局指出，福貴路打通工程總長約60公尺、寬25公尺，設計雙向各1快車道、1混合車道、1慢車道及2.5公尺寬人行道，總經費1973萬元，由中央補助1440萬元、地方配合款533萬元，預計明年5月完工。

(中時 )