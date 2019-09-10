專家：陸會打贏貿易戰 7年甩美技術獨立 16:372019/09/10 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 專家認為，美中貿易戰最後的贏家會是中國大陸，而且從此北京不會再信任美國，將在7年內達成技術獨立的目標。（達志影像/Shutterstock） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 全球投資策略師羅奇(David Roche)周一說，中國大陸會打贏與美國的貿易戰，而且終將擺脫對美國技術的依賴。 據CNBC新聞網10日報導，羅奇直指，「中國再也不會信任美國，並將在7年內達成技術獨立的目標。」 傳統上，中國大陸一直靠美國供應商提供如晶片、軟體、調制解調器，還有噴射引擎等關鍵技術元件。然而，最近兩國貿易戰打得沒完沒了，使雙方關係緊張，也影響了兩國企業。 (中時電子報) #貿易戰 #美國 #中國大陸 #軟體 #晶片 也許您會感興趣 推薦閱讀 蓬佩奧：美中貿易戰2020大選前可結束 07:422019/08/21 國際 美若再以關稅施壓 陸誓言報復 15:312019/08/22 國際 陸反加稅要對話！川普稱會達成協議 15:292019/08/26 國際 國際熱門新聞 看不下去！別再欺壓華為 微軟總裁說話了 - 國際 飛一半破產！這航空取消所有班機 旅客超慘... - 國際 台客最愛的日本名酒「獺祭」宣布回收26萬瓶 - 國際 不打了！華為撤回美扣押設備控訴 原因曝光了 - 國際 超便宜！貿易戰所賜 日飛韓殺出驚人破盤價 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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