全球投資策略師羅奇(David Roche)周一說，中國大陸會打贏與美國的貿易戰，而且終將擺脫對美國技術的依賴。

據CNBC新聞網10日報導，羅奇直指，「中國再也不會信任美國，並將在7年內達成技術獨立的目標。」

傳統上，中國大陸一直靠美國供應商提供如晶片、軟體、調制解調器，還有噴射引擎等關鍵技術元件。然而，最近兩國貿易戰打得沒完沒了，使雙方關係緊張，也影響了兩國企業。

(中時電子報)