2019 NTT遇見巨人系列節目，首檔節目推出震撼舞作《舞力》。（台中國家歌劇院提供／陳淑芬台中傳真）

台中國家歌劇院2019 NTT遇見巨人系列節目，首檔節目由國家文藝獎得主平珩所創立的「舞蹈空間舞團」與日本大勢編舞家島崎徹帶領的「島崎明星舞團」聯手同台呈現《舞力》。台中國家歌劇院藝術總監邱瑗表示，以島崎的作品開幕，純用「舞蹈」打出整台光彩奪目的節目，為巨人的本質扎下「硬底子」的功夫。

談到以島崎徹作品《舞力》作為「NTT遇見巨人」開幕大秀，台中國家歌劇院藝術總監邱瑗說，「大師未必年高德劭，經典也不見得正襟危坐，大師之所以成為大師，在於無畏的面對本質；經典之所以為經典，則是因為能超越時間」。

島崎徹的舞作總是搭配讓人聽來很「有感」的音樂，從搖滾到傳統東、西方音樂均能入舞，引出深藏音樂間的質感，他為「舞蹈空間舞團」選做的《舞力》中，還包含台灣原住民歌手桑布伊及以合聲見長的泰武古謠傳唱的歌曲。

「希望透過音樂及舞蹈，重新喚回人們的感觀及感受！」島崎徹表示，舞蹈是肢體動作傳達出來的訊息，過去的人們對於事物都充滿感情，但是，現代成長環境將年輕一代的感覺給抹煞掉了。他將帶著「島崎明星舞者舞團」演出《零極限》，作品中結構繁複又流暢的變化，讓觀眾再次一睹島崎徹的代表佳作。

「舞蹈空間舞團」則演出《南之頌》、《瞬舞力》兩支風格截然不同的作品。平珩指出，《南之頌》是島崎徹近10多年來受台灣原住民文化藝術衝擊與影響的作品；《瞬舞力》舞者在30分鐘內越舞越快，舞者在群舞中又各有自己的個性、故事，是極大的挑戰。

《舞力》將於9月28日、29日在台中國家歌劇院中劇場演出，將以極致美感的舞蹈，呈現全新演出。

(中時 )