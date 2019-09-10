暑假過後氣溫逐漸下降，但是國內流感卻「熱」不下來，9月開學第1周校園已經爆發12起流感群聚，其中國小5起、國中4起與幼兒園3起，疫情仍無下降跡象，今年也會出現流感自費疫苗較公費疫苗提早開打的現象。

國內上周(9月1至9月7日)類流感門急診就診達到7萬8507人次，較前一周上升4.6％，近4周社區流行病毒型別以A型H1N1(70.9％)為主；疾管署副署長羅一鈞表示，流感疫情可望在10月趨緩。

往年流感疫情約從11月下旬開始上升，並於隔年農曆春節前後達到流行高峰，羅一鈞說，今年夏季流感仍在持續，10月趨緩後，病毒型別可望轉變，可能會是H3N2或B型成為下一波冬季流感的主要病毒，而H3N2是澳洲冬季流行的型別。

由於夏季流感延後之故，冬季疫情也會往後開始，去年冬季流感延後半個月，直到今年1月初才進入流行期，研判今年年底的疫情也會受到影響，延到更晚才會發生，不過，還是會在春節前後達到最高峰。

羅一鈞指出，最近民眾詢問有關自費流感疫苗開打的情況，目前自費的進口四價流感疫苗正在食藥署進行查驗，預計10月下旬約有10萬劑上市，屆時將會出現自費疫苗比公費提早施打的現象。

如果不是公費接種對象可以預先洽詢醫療院所，目前疾管署仍然按照計畫，第1批公費疫苗要到11月15日接種，對象是國小以上至高中的學生與醫事人員。

目前正逢各級學校陸續開學，加上中秋連假即將到來，流感病毒容易透過人際交流傳播，疾管署呼籲，民眾應落實手部衛生與咳嗽禮節，保持良好個人衛生習慣，以降低感染風險。

(中時 )