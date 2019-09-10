崑山科技大學公廣系、視訊系學生組成「能立事務所」，獲得行政院農業委員會水保局主辦「第九屆大專生洄游農村競賽」銅獎肯定。(崑山科大提供，台南曹婷婷傳真)

由龍崎牛埔白堊泥岩發想「埔星」故事，崑山科技大學公廣系、視訊系學生組成「能立事務所」，暑假2個月駐點台南市龍崎區牛埔里，透過質化訪問、田野調查與實地踏查，保存當地精彩故事與文化特色，撰寫成在地社區誌《埔星解密》，獲得行政院農業委員會水保局主辦「第九屆大專生洄游農村競賽」銅獎肯定。

崑山科大「能立事務所」駐村發現，牛埔當地擁有豐富人、文、地、產、景，卻未透過系統化整理，將在地文資詳盡記載保存，團隊透過訪談與踏查後集結調查資料，以當地白堊泥岩特色地景作為發想素材，發展成外星人降落牛埔的冒險故事，進一步撰寫成《埔星解密》。

《埔星解密》內容3個章節近150頁，同時利用公廣系、視訊系專業技能，經營社群媒體，推廣當地特色，吸引人潮來牛埔觀光，利用所學翻轉偏鄉。

成果發表當天，團隊布置的攤位規畫VR虛擬眼鏡體驗，透過手機應用程式，讓民眾來到攤位時，能欣賞到月世界獨特的美景，仿佛置身於當地，令大家感到非常新奇。此外，龍崎在地職人竹編作品、自創魔術和猜字解謎，都在現場呈現，提供民眾參觀體驗，增添趣味性。

指導老師公廣系蔡佩芳副教授連續9年帶領學生挺進決選，今年指導「能立事務所」奪下銅獎，相當不容易。蔡佩芳表示，水保局為鼓勵全國大專院校學生能深入農村，為農村解決問題，全國遴選20組團隊於暑假期間駐村，了解居民需求、為社區找出問題，並運用所學專業設想解決方案，學生從駐村過程中瞭解農村、農民及農業，參與或協助社區公共事務，透過實作，讓學子有機會親近農村，並有所回饋。

牛埔里長陳泰祥表示，暑假這2個月，學生跟居民的感情彷彿一家人，他也充分感受到團隊用心，認真投入必有充實的回饋與收穫。隊長周仕昌說，過程中經歷很多困難及挑戰，團隊互相扶持持續前進，很感謝一路幫助他們的人，大家才能擁有今天的成果。

(中時 )