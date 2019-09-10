近年來好萊塢有許多經典電影的續集或改版，舊片新拍為了吸引更多新一代的觀眾。日前傳出動作經典《變臉》將重新翻拍，讓粉絲引頸期盼。《變臉》由吳宇森執導、集結尼可拉斯凱吉（Nicolas Cage）、約翰屈伏塔（John Travolta）大卡司，片中大量槍戰、慢動作、白鴿等華麗元素，至今看來仍讓影迷回味無窮。該片也是吳宇森轉戰好萊塢的代表作品之一，之後陸續執導《不可能的任務2》、《獵風行動》等商業大片。

根據知名媒體《綜藝》報導，翻拍作品派拉蒙影業將找來《龍虎少年隊：童顏巨捕》（22 Jump Street）的編劇歐瑞烏索（Oren Uziel）執筆劇本，《玩命關頭》系列製作人尼爾默瑞茲（Neal Moritz）擔任製片，原作製片大衛佩穆（David Permut）將回歸執行製作人，而目前尚未有導演以及相關人選的消息。而《DEADLINE》報導則指出，重拍版的《變臉》將大換血找全新的演員，「元老」約翰屈伏塔和尼可拉斯凱吉不會再歸隊。

《變臉》於1997年上映，由約翰屈伏塔、尼可拉斯凱吉主演，描述一名FBI探員和恐怖份子透過特殊的手術互相交換臉孔的故事。該片以8000萬美金的成本，在全球創下了 2.45億美元的佳績。

(中時 )