常餓肚子卻瘦不下來？錯誤的生活習慣讓新陳代謝變慢。9個小習慣天天做，你會發現腰圍愈來愈小。

1.早餐要豐富

早餐吃得好，能讓新陳代謝系統快速動起來，並催促脂肪燃燒一整天。研究發現不吃早餐的女性比正常女性多出4.5倍的肥胖機會。穀類、麥片和維生素C多（一天75毫克）的果汁如柳丁汁等，都有助脂肪燃燒。

2.抓把堅果當點心

當身體沒有攝取到足夠熱量，就會分解負責燃燒脂肪的肌肉組織。美國喬治亞州立大學研究建議，千萬不要捱餓，每隔3～4小時吃點東西。譬如午、晚餐前可來個早午茶點心（各約150卡）。富含蛋白質的堅果和低脂優格是不錯的選擇，且蛋白質可讓用餐後的熱量燃燒率提升35％。

3.多喝綠茶

研究發現，2～4杯綠茶中的茶多酚，可增加35％的新陳代謝率。

纖維可提升30％的脂肪燃燒率，專家建議最好一天攝取纖維25克以上。（圖／pixabay）

4.來杯綜合蔬果汁

纖維可提升30％的脂肪燃燒率，專家建議最好一天攝取纖維25克以上（約3～5份蔬果），打果汁或做成沙拉，都能快速達成一日多蔬果的目標。

5.豆類或瘦肉當主食

鐵可提供肌肉燃燒脂肪時所需的氧氣，尤其女性碰上生理期鐵質流失不少，很容易覺得無精打采。瘦肉、豆類和菠菜補充鐵質，讓你看來氣色紅潤更年輕。

明亮光線會減少褪黑激素分泌，增加血清素含量。（圖／pixabay）

6.曬曬太陽

明亮光線會減少褪黑激素分泌，增加血清素含量，喚醒沉睡的身體機能，加速代謝。

7.要睡飽

熬夜不僅傷身，還會讓人變胖。美國護士健康研究指出，青春期晚上只睡5小時的女性，有32％體重會增加30磅（13.6公斤）以上。

多看好笑的影片或文章。大笑可減輕壓力，並增加20％的脂肪燃燒率。（圖／pixabay）

8.開懷大笑

多看好笑的影片或文章。大笑可減輕壓力，並增加20％的脂肪燃燒率。

9.站著講電話

運動不論強度，每天持續才能增強新陳代謝率。腿部伸展運動、走樓梯、甚至站著講電話等，都能燃燒至少350卡熱量。在辦公室養成經常走動的習慣，少用電話和e-mail聯繫，動動雙腿多走幾趟和同事面對面討論說話，你的身體和地球都會充滿感謝。

(中時電子報)