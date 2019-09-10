彰化縣長王惠美上午已在臉書公開宣布，正式發出電子信件邀請埃登來彰化參與馬拉松賽事。（摘自王惠美臉書）

彰化縣埔鹽鄉順澤宮強調趕製完成的帽子都會一一加蓋押廟方大印，以防山寨版冒充。（謝瓊雲攝）

彰化縣埔鹽鄉順澤宮因為幸運宮廟冠軍鴨舌帽而一夕爆紅，地方預估，若埃登年底前真能來台參與彰化馬拉松賽事，將讓台灣宮廟文化更被全球看見。（謝瓊雲攝）

彰化縣埔鹽順澤宮的「冠軍鴨舌帽」一夕紅遍全球，挪威籍世錦賽三鐵冠軍埃登（Gustav Iden）在IG限時動態大聲宣告我愛臺灣後，彰化縣長王惠美也在臉書公開宣布，以正式寫信邀請他到臺灣彰化，為年底10至12月一連七場的彰化縣馬拉松嘉年華盛事代言。

鐵人三項「世界冠軍幸運帽」實在太紅，一夕之間廟方與製帽廠商統計訂單已破6000頂，廟方和體育用品公司都爭相趕製帽子，目前登記要帽子的數量已經逼近3千頂；為強調「正宗」，廟方將蓋押廟印、防山寨品，有意願的民眾不論親自到廟裡或是打電話來預約登記，帽子到貨後就可前來廟宇裡參拜領取，廟方也會一一蓋上廟印、過火。

彰化縣長王惠美也在臉書官方粉絲專頁貼文，指出已正式透過幕僚寫信邀請冠軍選手，來彰化縣參加馬拉松賽事；貼文指出「一夕爆紅了！另類臺灣行銷彰化之光！」、彰化「埔鹽順澤宮」登法國鐵人世錦賽舞臺挪威三鐵選手(Gustav Iden)奪冠，頭戴「彰化埔鹽順澤宮」鴨舌帽，真是太帥了！「惠美已經寫信邀請他，希望他可以來參加彰化縣7場馬拉松賽事。」

彰化縣政府教育處長陳逸玲指出，挪威籍的年輕三鐵選手埃登，竟能在東京路邊撿到來自彰化宮廟的鴨舌帽，牽起一段奇妙的緣分，縣府已發出邀請函，教育處後續也會全力配合聯繫、追蹤，將優先確認埃登抵臺的意願，確認會參加七場馬拉松賽事的哪一個場次後，再做相關行程的後續規畫與安排。

陳逸玲表示，彰化縣這幾年努力推動運動風氣、發展休閒體育刺激經濟，今年首度推動的馬拉松嘉年華，鼓勵愛跑步的民眾們團報、多報幾場，也藉此來彰化過夜、品嘗各地知名美食小吃。

她說，若經費許可、埃登也同意來臺，希望安排他到順澤宮走走、品嘗彰化小吃，並與學子們分享他投入三鐵運動的心路歷程，鼓勵更多學子藉由運動翻轉自己的人生。

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(中時 )