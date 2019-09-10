新北市汐止警員薛定岳日前騎車攔追闖紅燈毒犯因發生擦撞喪命，他論及婚嫁的女友在臉書發表千字「陳情書」要給蔡英文總統並提出3點建議，蔡英文表示，在事發的當時，她已經告訴內政部長徐國勇要對警員執行職務時的安全做必要的檢討。

薛定岳的女友凌晨在臉書發表陳情書，主要提出三點建議，第一點是希望改變績效制度，「希望不要有太多的專案以免增加員警體力負擔」。第二點建議員警使用的安全帽，應該要定期更換，或是檢討員警使用的安全帽其安全性是否足夠，第三點則是要求「酒駕或毒販不可再開車上路刑責制度要更改」。

她建議要修正刑法，針對傷害執行中的司法人員之人來加重其刑，以保護勞苦功高的司法人員，並降低歹徒有心攻擊司法人員的意圖，呼籲蔡英文要替基層員警改變不合適的制度，成為在基層員警最堅強的後盾。

對此，蔡英文表示，這件事情我們全國人民都感到非常不捨及痛心。一個年輕的警員就這樣離開我們，心裡當然都很沉痛，警員女友在心痛及感傷之餘，寫這封信，點出全體警員安全的問題，令人非常感動。

她說，在事發的當時，她已經告訴內政部長徐國勇要對警員執行職務時的安全做必要的檢討。不論是配備也好，或是訓練，都要特別強化執勤時的安全問題。

至於酒駕的部分，蔡英文強調，現在的法律已經加重酒駕的處罰，她也要藉此機會呼籲國人必須遵守法律，盡到做為社會一份子的責任，千萬不要酒駕。

(工商 )