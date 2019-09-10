郭終將被棄保？ 獨立選、與柯結盟 民調皆吊車尾

對於韓國瑜9月8日在三重水漾公園造勢，湧入35萬人，但在9月9日（周一）民調卻顯示，韓國瑜卻未佔便宜。對此，許信良認為，明年總統大選的整體情勢有利於民進黨，但國民黨候選人韓國瑜的支持者中，對貧富差距感受強烈的庶民團體，其動態不可測，民進黨不可掉以輕心。

民進黨前主席、亞太和平研究基金會董事長許信良9日接受中央社訪問時表示，由於美中貿易戰爭，目前整體國際情勢對民進黨的明年總統大選有利。

對於民進黨為何在去年底的九合一選舉中慘敗，許信良解釋，在去年中，雖然國際情勢同樣有利於民進黨，但內政上、尤其全球化帶來的貧富不均問題，更尤其年金改革的後座力太強，大大傷害了民進黨的選情。

他說，去年選舉之後，民進黨加大了社會福利的力道，受益者自己會衡量、比較，究竟誰對他們比較好。此外，今年香港的反送中形勢，也深刻提醒選民中國大陸的霸凌問題，足以讓對民進黨有意見的人改變態度。

細化到與國民黨候選人韓國瑜的對陣，許信良評估，韓的支持中包含許多對貧富差距問題感受強烈的庶民，民進黨對貧富差距以及這些庶民的走向，不可掉以輕心，不能因韓的民調下滑而低估這些庶民的影響力。

許信良說，以中國歷史比喻，韓國瑜有如流寇，有如李自成，聚集庶民的不滿，雖然一時可能失勢，但因為庶民的支持仍在，隨時可能再起，而且更加強大。

選戰經驗極豐富的許信良說，傳統藍軍很強，如果藍軍團結，和民進黨做一對一的角力，韓國瑜獲得90%以上藍軍的支持沒問題，其中也包含地方派系。

至於韓國瑜和郭台銘究竟誰的實力比較強的問題，許信良說：「不可測，因為韓國瑜的支持者，庶民不可測。」

(中時電子報)