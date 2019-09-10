家樂福8日領先通路在內湖店引進138盒泰國山竹3分鐘完售，明（11日）再空運約560公斤的貨量，同樣每箱12盒，每盒約350g、約4至5顆，售價299元。由於產季將近尾聲，進入進貨倒數階段，這次貨量有限，限定北、中、南10家分店販售，每人限購2盒

目前確知販售分店分布在台北、新北、桃園、台中、台南、高雄，內湖店限量200盒，天母、桂林、新店、經國、內壢、青海、文心、安平、鼎山9店皆各限量100盒。

(中時 )