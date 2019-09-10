山竹產季倒數 家樂福空運560公斤10分店限量賣 17:202019/09/10 中時 郭家崴 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 家樂福明全台10店販售山竹，每盒約350g、約4至5顆，每盒299元。（家樂福提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 家樂福8日領先通路在內湖店引進138盒泰國山竹3分鐘完售，明（11日）再空運約560公斤的貨量，同樣每箱12盒，每盒約350g、約4至5顆，售價299元。由於產季將近尾聲，進入進貨倒數階段，這次貨量有限，限定北、中、南10家分店販售，每人限購2盒 目前確知販售分店分布在台北、新北、桃園、台中、台南、高雄，內湖店限量200盒，天母、桂林、新店、經國、內壢、青海、文心、安平、鼎山9店皆各限量100盒。 (中時 ) #分店 #限量 #內湖店 #山竹 #公斤 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸平豬價 官方6措施穩生豬產能 04:092019/09/06 焦點新聞 1457公斤毒品走私 警無心插柳破另案 13:312019/09/06 社會 買減油氣炸鍋月胖5公斤 網曝真相 17:242019/09/06 日常 苦等17年叩關失敗！ 首批山竹檢驗不過遭打回票 19:412019/09/06 生活 山竹終於來了！家樂福內湖店明開賣 20:592019/09/07 生活 睽違16年！家樂福今首賣山竹 3分鐘完銷 13:152019/09/08 生活 山竹來了排隊2.5小時 量販138盒秒殺 13:392019/09/08 生活 99狂歡節瘋旅遊！到礁溪泡湯3000元有找 10:302019/09/09 旅遊 直搗歐洲錦標賽 景美師大拔河聯隊勇奪5金 21:042019/09/09 體育 家樂福第二波山竹 明限量10家店開賣 16:012019/09/10 財經 生活熱門新聞 氣象局：「琵琶、塔巴」雙颱恐接力生成 - 生活 金門打火兄弟闖生死線 救回1條小生命 - 生活 超強雨彈來了！6縣市豪、大雨特報 - 生活 不輸李佳芬！韓國瑜被拍和她十指緊扣 - 生活 琵琶颱風恐生成 最新模擬路徑曝光 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。