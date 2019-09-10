被稱為空中坦克的美軍A-10「疣豬」( Warthog)攻擊機，在完成第一批新機翼改裝的同時，也將進行一系列設備改進，包括新式武器、駕駛艙升級，飛行員也裝配有頭盔顯示瞄準器。

噴射戰機世界(Fighter Jets World)報導，A-10雖然服役達到40年，但仍是最強悍的空中支援攻擊機，它的營運成本也比較低，頗受到地面部隊的歡迎，而且美國國會也喜歡它，強力支持A-10的升級工程。現它在更換機翼後，也能夠安裝更有威力的武器，其中最重要的是GBU-39小直徑炸彈。

未來A-10也可攜帶可貫穿碉堡的GBU-39小直徑炸彈。(圖/美國空軍)

GBU-39是一種重量250磅的高爆炸彈，雖然不大，但是配有機翼和導向系統，可以在40英里(60公里)的範圍內解決各種地面目標。更新後的疣豬可以攜帶多達18枚的 GBU-39，也就能攻擊18個不同的目標。

升級後的的A-10也可以和無人機配合，用以壓制敵人的防空飛彈和戰車群。先由無人機擔任斥喉，定位敵方防空系統，例如俄羅斯道爾系統(Tor)和鎧甲S-1彈砲系統(Pantsir S-1)，即使無人機被擊落，在它們「生前」，也可先將敵人陣地的坐標傳遞給A-10的飛行員，然後飛行員就使用AGM-65小牛飛彈(Maverick)、高爆炸彈，或是機鼻的GAU-8 / A「復仇者」30公釐機砲解決這些目標。

A-10的前線支援攻擊力很強，使它一直是友軍的天使，敵軍的惡魔。(圖/許劍虹提供)

為了使A-10飛行員處理目標可以更得心應手，A-10飛行員將配有頭盔式顯示器，可將目標位置疊加在A-10飛行員視野上，使飛行員能夠即時的識別地面上的目標，並且快速分辨，可以最大限度的減少敵人還擊A-10的時間。

A-10 Thunderbolts Firing Cannons & Rockets

其他的升級還包括Link 16資料鏈，用於與友軍分享信息，以及合成孔徑雷達筴艙，使飛機在雲、霧等惡劣天氣中，還能清楚掃描地面上的目標，包括戰車和其他裝甲車輛。

(中時電子報)