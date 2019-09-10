一名女網友在論壇上分享，一次她因為頭痛又遭逢捷運人滿，不得以只好坐在博愛座上休息，險被一位老太太斥責。但她一個動作，竟讓結局神翻轉，令其他網友大吃一驚，大讚「神招，學到了 」！

「坐不坐博愛座」，時常引發許多事件，民眾因拿捏不清判定的標準，而誤會用坐人，或是變得不敢使用。即使外觀舉止正常的人，也可能有難言之隱而坐博愛座，但常有用座人遭人誤解甚至遭辱罵的事情發生，近而產生糾紛。不過，這次卻是另一種「誤會」。

一名女網友在《Dcard》上分享一次經歷，由於當時她在客滿的捷運上感到頭痛不適，到博愛座位上稍做休息，卻不經意睡著。直到被一位老太太搖醒，斥責她不應該坐博愛座。然而，當原PO將起身離去時，卻因為相同姿勢維持太久而「腳麻了」。看到走路似乎一拐一拐的原PO，老太太突然慈祥地請她繼續坐下，並說道「妳是小兒麻痺就早點說嘛」！此話一出令原PO十分尷尬，只好繼續坐下，待到站時再慢慢起身，模擬跛腳的樣子走出車廂。

見聞此尷尬情節，網友反應卻是驚呼連連「真的是神招阿」！認為這招完全有理由坐在博愛座上，而不被指指點點。相當興奮地表示，「學起來了！感恩」、「以後各位外表看起來沒有殘缺的年輕人，如果身體不舒服需要博愛座的時候，知道怎麼做了吧」、「遇到這個情況也不知道該哭還是該開心」。

原PO將起身離去時，卻因為相同姿勢維持太久而「腳麻了」。看到走路似乎一拐一拐的原PO，老太太突然慈祥地請她繼續坐下，並說道「妳是小兒麻痺就早點說嘛」！（摘自Dcard）

對於博愛座的讓座爭議，網友補充，博愛座（Priority seats），正確英翻是優先座。因此，有座位需求的人都可以請求讓座，並非專屬於老年人的特權；若看到有需要的人或者自己有需求，都能夠優先使用。

(中時電子報)