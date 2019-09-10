▲暨南大學與埔里、國姓、仁愛等3鄉鎮公所舉辦「地方創生策略聯盟合作協議」簽約儀式。（楊樹煌攝）

▲仁愛鄉長吳文忠、埔里鎮長廖志城、暨南大學校長蘇玉龍與國姓鄉農經課長郭俊龍（由左至右）共同完成地方創生策略聯盟合作協議簽署。（楊樹煌攝）

▲共同見證暨大與埔里、國姓、仁愛等鄉鎮進行地方創生策略聯盟合作協議簽署的與會貴賓。（楊樹煌攝）

國立暨南國際大學今10日下午與埔里、國姓、仁愛等3位鄉鎮長，於暨大人文學院舉辦「地方創生策略聯盟合作協議」簽約儀式，為水沙連區域地方創生事業，創造鄉鎮資源整合優勢，暨大校長蘇玉龍更盼透過大學能量，能和縣內各鄉鎮攜手，帶動地區產業振興。

國立暨南國際大學近年來致力協助在地產業發展與升級，並積極深化與周邊鄉鎮的協力夥伴關係，成績有目共睹，深獲在地肯定。

今天下午2時30分，在地方各界見證下，暨南大學校長蘇玉龍、埔里鎮長廖志城、仁愛鄉吳文忠、國姓鄉農經課長郭俊龍代鄉長丘埔生共同完成「地方創生策略聯盟合作協議」簽署，揭開水沙連區域地方創生聯盟的新里程碑。

暨大校長蘇玉龍指出，2019年正逢地方創生元年，暨大24年來，用接地氣打底，期待回饋地方的理想，就是希望跟地方政府共同向中央各部會爭取資源建設地方，並把地方推向國際，但願藉由地方創生策略聯盟合作協議的簽署能逐夢踏實。

埔里鎮廖鎮長、仁愛鄉吳鄉長及國姓鄉吳課長都期待因有暨南大學的配合與協助，希望未來，如在地關懷、永續環境、產業鏈結、文化永續和社區營造等進行規劃討論，讓地方創生人才培育及為地方發展注入生機活力。

簽約儀式完成後，蘇校長更邀請鄉鎮長一起參與暨南大學USR提案的會議簡報，進一步瞭解暨大刻正與地方進行多層次的合作議題，以及下階段的目標規劃。透過大學與地方的策略聯盟和協力共作平台，將彼此關係緊密靠攏，為水沙連區域的資源整合與地方創生事業，奠定更穩健的利基點。

(中時 )