中秋佳節全家團聚或朋友相聚烤肉是一件開心的事，鑑於不少人烤肉時，喜歡大口吃肉、大口暢飲冰啤酒，今年黑橋牌食品推出的新產品「啤酒香腸」，使用經典台灣釀造的啤酒，將濃醇迷人的啤酒香鎖於招牌香腸中，口感十分獨特。

黑橋牌表示，觀察歷年的中秋檔期銷量，不難發現每年中秋烤肉，香腸都是消費者的首選食材，業績往往能夠達到平日的3倍以上；此外，鑑於消費者烤肉時，最常搭配的飲品是啤酒，因此今年首度開發啤酒香腸。

黑橋牌還說，啤酒香腸使用經典台灣釀造啤酒，搭配搶手商品香腸，一口咬下，濃醇迷人的啤酒香立即在口中綻放，搭配紮實的肉質口感，多層次絕妙風味，令人難忘。

此外，今年黑橋牌還推出具有異國風味的「主廚醬香里肌排」、「大漠孜然里肌排」等新產品，希望滿足消費者在家就能享受居酒屋料理的心願。其中，主廚醬香里肌排精選鮮嫩富彈性的里肌肉排，採獨家調配醬汁醃漬入味，創造出獨特的日式風味，除以烤肉方式料理外，煎、煮、炒、炸也很對味，更是中秋烤肉夾土司的好搭配。

至於孜然作為料理調料的歷史悠久，最早由波斯傳入西域，氣味芳香而濃烈，目前在中東、北非等地廣受歡迎，成為許多菜餚中不可或缺的重要調味，在新疆更是用於燒、烤等肉類烹調的上等香料。黑橋牌新推出的大漠孜然里肌排，將這異域香料加入新鮮里肌肉排中，多層次的濃厚溫潤風味，讓人食指大動。

＃此產品含有酒精，請適量食用。

(中時 )