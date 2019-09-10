北市萬華區46歲張姓男子，今年1月嗆警是假警察，並以鋁棒襲警獲交保，但張竟上網PO文自稱是民進黨員，嗆他原本想殺警察的，因有黨證才獲交保，事後張被起訴，亦被民進黨開除黨籍，台北地院依妨害公務罪判張拘役25天，易科罰金2萬5000元後，今年7月他另因遭通緝到案後，再上網嗆「想殺警察」，台北地檢署今再依妨害秩序罪嫌起訴張男。

檢警調查，萬華警分局江姓員警，今年1月25日上午據報前往和平西路3段民宅處理1起疑似火警案，在查訪住戶時，張男先質疑員警是假警察，嗆聲「如果你是假警察就完蛋了」、「如果你是假警察你別想活著離開這裡」並辱罵三字經，再持鋁棒將江員毆打成傷，警詢後依傷害、妨害公務罪嫌移送北檢，檢方訊後諭令張男交保。

但張男卻於1月26日晚間，在臉書社團「爆料公社」發文，指「我知道打人就是不對，我原本是想殺警察的，感謝這張護身符，讓我當天交保回家睡覺」，並附上他的民進黨證照片，公開向警方嗆聲。北檢今年2月依妨害公務、傷害等罪嫌起訴張男。

台北地院審理時，張男認罪並賠償員警5萬元，員警對傷害罪部分撤告，法官依妨害公務罪判張拘役25天，得易科罰金2萬5000元。

7月間，張男因另案遭通緝，被警逮捕送辦後又交保，又上網PO文嗆「我想殺警察」，警方再將張送辦，北檢今再依妨害秩序罪嫌起訴他。

(中時 )