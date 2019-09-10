台北市政府顧問蔡璧如（左起）、永齡基金會副執行長蔡沁瑜及前立法院長王金平秘書林思慧10日前往中選會，詢問連署細節與相關規定。（范揚光攝）

媒體報導指稱郭柯王結盟拖太久，近期民調下滑，為了遏止此說法蔓延，三方今天派幕僚共同前往中選會了解連署細節，面對媒體提問已確認推郭台銘參選總統，郭幕僚反問柯幕僚「妳覺得呢」，柯幕僚聽聞後停頓3秒後說「應該是吧」，隨後兩人相視。至於推柯P任總幹事，此時柯幕僚微微點頭，留給外界無限遐想。

在郭台銘中秋起義傳聞不斷之前，郭柯王三方幕僚各派出永齡基金會副執行長蔡沁瑜、北市府顧問蔡壁如、前立法院長王金平幕僚下午前往中選會了解連署細節，被解讀成為宣布獨立參選前做準備。

蔡壁如說，由於中選會公告登記申請為總統被連署人剛好是中秋節，今天前來確認13日當天中選會有無上班。蔡沁瑜附和，郭陣營很擔心萬一要送簽、登記的話，中選會上班與否，以及詳細連署需要具備的文件，親自了解後會比較安心；幕僚把該做的事情準備好，由郭台銘決定參選與否。王金平幕僚則表示，今天陪同來了解，未來由院長回答。

郭柯王三方幕僚共同前往中選會，是否要解除三方結盟民調下滑疑慮，也意味著柯王未來也會支持郭，蔡沁瑜說，大家都是好朋友，如果需要幫忙，相信柯王陣營的人都會願意伸出援手。

因此推派郭台銘擔任總統提名人，此時蔡沁瑜反問蔡壁如「妳覺得呢」，隨即乾笑，蔡壁如則疑惑詢問媒體提問，聽聞後停頓3秒後說「應該是吧」，隨後似有默契地看向蔡沁瑜。

外界關注柯文哲在郭台銘獨立參選後的角色，蔡壁如說，全力支持輔選的角色，至於是副手還是輔選，蔡表示，還在討論，媒體追問推柯擔任總幹事，蔡微微點頭，眼睛睜大，給外界無限遐想。蔡沁瑜趕緊緩頰稱，這部分現在都還沒討論，先了解遊戲規則。當媒體又問蔡壁如點頭是否坦承認由柯任總幹事，蔡壁如乾笑帶過。

(中時 )