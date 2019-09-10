海巡逮偷跑為檢驗的活鮑，經裁處沒收保證金71萬元。（海巡提供／許家寧新北傳真）

新北市「貢寮鮑」，以天然海水養殖，肥美多汁，口感極佳，不過今年受大陸鮑魚競爭影響，滯銷價格滑落，行政院長蘇貞下令「嚴查」杜絕違法走私，海巡在4月查獲175公斤未檢驗的大陸鮑，衛福部近日裁處業者暫停輸入1年，並沒收71萬元保證金。

今年受陸鮑傾銷影響，養殖價格每台斤從400元慘跌至300多元，蘇貞昌3月底訪視貢寮漁民，同意每年11月至翌年3月產季禁止大陸鮑魚來台，還要求海巡署偵防分署加強進口鮑魚及相關食品的用藥檢驗、阻絕違法走私進口。

基隆查緝隊4月時發現有不肖業者「合法掩護非法」自台北港合法進口大陸活鮑魚800公斤，追查發現業者指派其中一輛貨車，擅自移動其中未經檢驗過的鮑魚174.98公斤送往桃園市不知名倉庫囤放，而非運送前往「具結先行放行」的登記處所。

雖然事後檢驗合格，但業者仍遭衛福部以違反食品安全衛生管理法，暫停受理輸入產品具結先行放行之申請一年，並沒收保證金71萬多元，呼籲國人切勿私運或販售農漁產品，海巡將持續積極聯合相關政府機關進行食安查緝工作，強力打擊走私農漁畜、動物活體以及私菸酒。

(中時 )