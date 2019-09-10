立委林為洲（右二）和台大醫院副院長江伯倫（左）會勘生醫分院醫療和診間和病房。（羅浚濱攝）

台大醫院生醫分院第1期醫療大樓建物完工，美食區也完成發包，牽涉外管水、電及寬頻配合問題，立委林為洲10日邀相關單位召開協調會後解決，一行人並到現場會勘，台大醫院副院長江伯倫指出，生醫分院原預定明年初啟用，外管問題解決後將可提早在12月開幕。

林為洲說，新竹縣民期盼已久的台大新竹生醫分院，臨近高鐵交通便捷，將建立優質健檢中心及國際級特色醫療，並利用竹科優勢與國內相關IT產業合作，打造智慧型醫院，將開創台灣醫療新紀元。

江伯倫說，生醫分院第1期醫療大樓的醫療儀器設備將陸續完成施設，年底開幕後會先開內科和兒科，將有30名醫師和100位醫護人員，病床先開1個單位42床，明年第1季完成開刀房後，外科也將陸續開診。

江伯倫並說，生醫分院病床共有728床，定位為中度極重症醫院，日後連同第2醫療大樓，進駐醫師將有160至180名，醫護人員有上千人，提供一般醫療服務外，並會全力配合新竹生醫園區協助創新醫材及藥品研發。

江伯倫強調，台大生醫日後並會和台大新竹、台大竹東醫院做整併，人力將會相互支援，3個醫院病床加起來將有1900床，逐漸發展成為竹竹苗唯一的醫學中心級教學醫院。

立委林為洲協調管線單位，台大生醫醫院提早l2月開幕。（羅浚濱攝）

台大醫院副院長江伯倫說明生醫分院。（羅浚濱攝）

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