北京世園會舉行的「中國地質公園」宣傳活動開幕式上，大陸國家林業和草原局組織驗收並正式命名了7處國家地質公園和1處國家礦山公園，包括遼寧錦州古生物化石和花崗岩國家地質公園、江蘇連雲港花果山國家地質公園、安徽靈璧磬雲山國家地質公園、福建平和靈通山國家地質公園、福建三明郊野國家地質公園、江西石城國家地質公園、湖南通道萬佛山國家地質公園和河北任丘華北油田國家礦山公園。至此，大陸正式命名的國家地質公園增至214處，正式命名的國家礦山公園增至34處。

大陸是世界上地質遺跡資源最豐富、分佈最廣闊、種類最齊全的國家之一，也是世界地質公園網路的創始國之一。目前全球147處世界地質公園中，大陸世界地質公園達39處，位居第一。還授予國家地質公園資格56處，批准建立省級地質公園300餘處。據統計，地質公園年接待遊客超過5億人次，已成為大陸重要的自然教育基地。

(旺報 )