郭幕僚蔡沁瑜、柯幕僚蔡壁如、王幕僚三人下午共同前往中選會了解連署細節。（趙婉淳攝）

鴻海創辦人郭台銘最晚要在9月17日前赴中選會登記為總統被連署人，為了確保連署方式，郭柯王三方今天下午派幕僚共同前往中選會了解細節，先前傳出郭陣營委託科技大老宣明智製作連署APP，郭幕僚蔡沁瑜說，中選會認為一切以紙本為主，APP不再格式裡面，因此如果要連署，要重新開始。

關於中選會作業流程，蔡沁瑜說，中選會於13日至17日受理登記領表，今年連署有效份數為28萬384份，同時也要繳交100萬元保證金，中選會18日會確定申請是否有效，實際開始連署起跑時間為9月19日。

先前郭陣營委請聯華電子榮譽副董事長宣明智製作連署APP，蔡沁瑜說，中選會說一切以紙本為主，app不再格式裡面，因此如果要連署，要重新開始。登記表也要填寫副手人選，但兩個人只要一個人來就好，本人不用親自來，可以幫他（副手）領表，填完再繳回中選會，但要有授權書。

(中時 )