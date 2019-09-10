傳陳飛宇近日突然取關歐陽娜娜，而歐陽娜娜本來就沒關注男方。（圖／翻攝自 IG）

19歲的歐陽娜娜因長相甜美，感情生活受到外界關注，兩天前她遭大陸網友揪出和合作拍攝《秘果》的跟陳凱歌兒子陳飛宇穿情侶裝，引發秘戀傳聞，而當事人都未回應，。(10日)網友發現陳飛宇的IG突然取消關注歐陽娜娜，而娜娜的IG本來就沒關注男方，陳飛宇此舉被質疑有意避嫌，間接否認戀情。

出道5年的歐陽娜娜過去被稱為男神收割機，先後與劉昊然、彭于晏、陳學冬等人合作，先前歐陽娜娜被老爸歐陽龍下了禁愛令，直到18歲禁令才解除，最近她分享理想型從外表陽光的男生，變成「有點高冷，但是只對你好的」，更放話25歲就想結婚，令外界好奇是否已有對象。

近日網上傳出，歐陽娜娜與曾合作電影的陳飛宇有不少情侶私物，熱戀傳聞因此爆發。今網友發現，陳飛宇的IG取消關注了娜娜，但兩人在微博卻仍是互相關注的狀態，被推測是要劃清界線，對此，網友說：「可是那件所謂的同款歐陽娜娜16年就在穿了啊，跟陳飛宇是17年才認識的」、「他好像也不止取關歐陽娜娜吧」、「娜比太慘咯，什麼也沒做」、「只能說戲多」。

(中時電子報)