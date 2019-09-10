高市大中路、華夏路口雖有固定式照相設備，仍無法遏止違規二段式左轉或機車騎上人行道的危險，警方創新建置「多向違規監測系統」，1路口就有6支鏡頭，讓交通違規無所遁形；除了該路口外，還有博愛路與新莊路口、過埤路與鳳頂路口，9月宣導期，下月正式取締違規，也成全台首創的科技執法。

今年3月高雄有1位老翁在左營區大中路與華夏路口過馬路，走斑馬線卻因多輛機車違規騎上人行道，導致他遲遲無法走上人行道，以及該路口的車禍發生數，自2013年的25件，攀升至去年的57件，交通事故增長1倍多，檢舉交通違規數也倍增。

高市警局交通大隊長陳文耀指出，該路口在2016年已設置固定式照相設備取締違規，但仍無法確保用路人安全及避免其他車輛違規，決定新增採用高市首創的科技執法系統，也將繼續爭取經費，在其他易肇事路口建置這項違規檢測系統。

這套系統除了固定式測速照相，另裝置5支監測鏡頭，取締闖紅燈、紅燈左右轉、未依規定二段式左轉、違規行駛人行道及逆向行駛等違規，建置總經費366萬元；警方說，已建置多向違規監測系統的3處路口，都名列在30大易肇事路口、易違規路口及檢舉違規較多的地方。

(中時 )