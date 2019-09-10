林務局新竹管理處與民間公司合作，7日在卓蘭國有林班地清除小花蔓澤蘭，一個上午清除了800公斤的小花蔓澤蘭。〔竹管處提供／謝明俊苗栗傳真〕

原產中南美洲，有「植物殺手」、「綠癌」之稱的「小花蔓澤蘭」入侵台灣情形嚴重，國內為重視這項議題，特別訂定每年9月第1個週6為「小花蔓澤蘭全國防制日」林務局新竹管理處於7日與民間公司合作，動員300人前往苗栗卓蘭國有林班地展開清除行動，一個上午共清除800公斤。

竹管處表示，小花蔓澤蘭原產於中南美洲，是一種生長迅速的多年生攀緣藤本植物，會覆蓋於喬木、灌木或經濟作物上，使其無法照射到陽光而阻礙光合作用進行，進而導致其生長勢衰弱，甚至死亡，嚴重破壞原生生態系平衡，是一種極具威脅性的世界級惡性雜草，因此有「植物殺手」或「綠癌」之稱，也名列世界百大外來入侵種。

國內為了防治小花蔓澤蘭，特別訂定每年9月的第1個週6為「小花蔓澤蘭全國防治日」，因此在7日上午，新竹林管處與民間公司合作，動員員工及眷屬300人，前往位於苗栗卓蘭的國有林班內，剷除入侵森林的小花蔓澤蘭，一個上午就清除了3.5公頃的林地，剷除小花蔓澤蘭達800公斤。

竹管處指出，清除後的小花蔓澤蘭其實還有新的用途，由品牌「遍野 清」團體經過多時間研發後，成功將小花蔓澤蘭製成美觀又實用的手工皂，並且，無論是包裝材料或是手工皂原料，都完全取自於小花蔓澤蘭植株，將以往只能當垃圾的小花蔓澤蘭植株利用的淋漓盡致。

(中時 )