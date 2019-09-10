竹北市公所10月15日至11月30日推出「竹北市文化漫遊小旅行」，將竹北在地農漁產業結合特有旅遊魅力點，設計系列特色遊程，讓民眾能深度融入竹北文化，盡情悠遊竹北。

市長何淦銘表示，竹北市文化漫遊小旅行規畫「烏魚好食節限定辦桌」、「大手牽小手親子行」、「邁向職人之旅」及「家族自然文化漫遊」4大主題，可做1日或2日遊的遊程，讓民眾深入體驗不同面向的竹北市。

「烏魚好食節限定辦桌」，結合竹北烏魚好食節活動，造訪竹北西區漁村，不僅有豐富的漁事趣味體驗，還可撒網、釣魚、玩木拓，一同鬥鬧熱品嘗烏魚辦桌，享受滿滿海味！

「大手牽小手親子行」有4條遊程可做1日遊、2日遊，小朋友可體驗當小小養蜂人，近身接觸蜜蜂，還可製作蜂蜜檸檬水及萊姆醋，或可至地瓜園體驗挖地瓜、搓地瓜圓，參加親子草地野餐派對活動。

「邁向職人之旅」針對烘培有興趣的民眾，在特色古厝體驗手揉麵包，另有一日漁夫體驗，可探摸生態池、撒網捕魚、嚐海鮮，享受海派漁夫趣味。

「家族自然文化漫遊」有3條遊程，除在地農漁體驗外，還有竹北歷史文化巡禮，帶領民眾漫步水圳森林公園、豆腐岩、六家古厝群、新瓦屋客家文化園區等地。

(中時 )