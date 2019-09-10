香港眾志祕書長黃之鋒當地時間9日起訪問德國，他稍早前與德國外交部長馬斯（Heiko Maas）見面，促請德國明確向北京表態支持香港落實普選，並反對港府使用《緊急法》。中國外交部對此表達強烈不滿和堅決反對。

港媒《香港01》報導，黃之鋒香港時間週一早上離開東區法院後，馬上啟程前往德國展開訪問行程。他抵達柏林後出席德國《圖片報》舉辦的紀念晚會，就柏林圍牆倒下30週年發表演說，並與馬斯、多位國會議員及傳媒出版人交流。

其中他在與馬斯見面期間交談，稱「感受到他（馬斯）非常關心香港抗爭的未來形勢，亦對於港人爭取自由予以肯定」。黃之鋒還說：「在此難得場合，我亦促請德國明確向北京表態支持香港落實普選，亦應反對港府使用《緊急法》斷送香港自治。」

黃之鋒在演說中表示，港人絕不因港府撤回《逃犯條例》而自滿，批評政府撤回修例，只是有意於十一國慶緩和局勢和打擊抗爭意志。他又表示港人會繼續為民主選舉奮鬥，希望爭取德國人支持，又說若全球已陷入新冷戰時代，「香港便是徹頭徹尾的新柏林」。

他表示未來訪德行程將繼續向德國政壇推動四項主張，包括延遲與中國及港方的貿易談判，直至人權問題納入談判議程；停止發售和出口武器予香港警隊；研究推動德國版《香港人權民主法》的可能；以及檢視現行簽證、移民與庇護安排和照顧赴德港人。

大陸外交部發言人華春瑩今天（10日）主持例行記者會時對此回應，中方對德方允許香港分裂分子入境從事反華分裂活動，以及德國外長馬斯公然同這樣的人接觸，表示強烈不滿和堅決反對。中方已經向德方提出嚴正交涉。

華春瑩再次強調，香港事務純屬中國內政，任何外國政府、組織和個人都無權干預。任何挾洋自重、分裂國家的言行和圖謀，都注定要失敗。個別德國的媒體和政客企圖借反華分裂分子蹭熱度、博眼球、做政治秀的做法也是極其錯誤的，是對中國主權的不尊重和對中國內政的干涉。

華春瑩表示，德國總理梅克爾上周訪華期間明確表示支持「一國兩制」，反對暴力。陸方不禁要問，德方此時允許黃之鋒到德國活動，並且同馬斯外長接觸意欲何為？陸方敦促德方信守承諾，避免向香港激進分裂勢力發出錯誤的信號；陸方也敦促馬斯先生作為德國的外長，遵守最基本的國際法和國際關係基本準則，做有利於中德關係發展的事情，而不是中德關係的破壞者。

(中時 )