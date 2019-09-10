國民黨立委今在台北召開「氣爆善款交代不清，御史大夫清查」記者會，民進黨的賴瑞隆、管碧玲、劉世芳等立委也在高雄反駁「又把氣爆當提款機，把監察院當兒戲」，強調，當時行政院回函給高市府一切合乎相關規範，是藍營的3位前行政院長，既然當時沒有問題，為何選舉到了，每個都有問題？

立委劉世芳指出，對落跑議員大張旗鼓到監察院提起氣爆重啟調查感到憤怒與悲傷，這些投機政客一直把氣爆當提款機，對當時的傷亡的受災戶情何以堪？劉甚至補充列舉出公文，氣爆社會善款行政院每年都會回函給高市府，表明氣爆善款都是合乎相關規範，且皆經由毛治國、張善政2任行政院長。

劉說，張善政又是韓國瑜的國政顧問團，請你要不要回想一下，當時公文裡面回函都是沒有問題，一旦到了選舉又有問題？劉強烈譴責落跑議員、落跑市長，請你們面對高雄人從氣爆到現在的所受的傷害。

立委管碧玲表示，如果氣爆善款真有問題，檢調早就起訴，這個議題一再消費也只會讓人搖頭，呼籲議員陳麗娜千萬不要拿鄉親的傷痛當作選立委的墊腳石！立委賴瑞隆也猛酸，追蹤器滿一個月，當時韓國瑜懷疑是國家機器，陳麗娜更加碼說有看過照片，一個月後，沒有任何證據，要求韓國瑜、陳麗娜與謝龍介要出面道歉。

(中時 )