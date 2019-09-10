英雄出少年！曾拿下義大利打擊樂大賽冠軍、現年20歲的青年打擊樂手黃微心，是打擊樂家朱宗慶口中的「天才」，她在大賽過後首次舉辦專場音樂會，挑戰結合戲劇元素的擊樂音樂會。

黃微心是高雄人，現就讀於北藝大音樂系二年級，同時也是朱宗慶打擊樂團2團的見習團員，是備受看好的年輕新秀。然而，去年拿下大獎，團內並沒有急著以此廣為周知。

朱宗慶表示，拿下國際獎項對年輕音樂家確實是很大的肯定，「但更重要的是，我希望大家可以看見她的演奏實力，看見她自然的音樂性、對打擊樂的喜愛，以及為人熱心，對事認真負責的態度，都讓我看見一位演奏家的未來性。」

黃微心的笑容很陽光，對音樂會的內容很有自己的想法，這回她把主題定為「微笑是它的劍」，是來自英國作家查爾斯．里德所說的話，有種冷冷的、酷酷的距離。

微心說，原句是「美是一種力量，微笑是它的劍」，「這句話和我的個性很像，微笑像是一種語言，可以作為溝通和防衛，省去很多需要言語表達的力氣。」

回想學習歷程，黃微心說，小學二年級時，最初是學小提琴，「但每次上課必哭，後來老師建議我改學打擊樂，我覺得很好玩，可以走來走去，也不用一直坐著，像是找到新天地一樣。」

黃微心表示，打擊樂的發揮空間很大，「在演奏樂器時，可以身兼很多不同的身分，我可以是舞者、演員，同時也是一名音樂家。」

如今，黃維心也將實踐心目中理想的擊樂手模樣，除了要演奏全心委託創作新曲〈遺失之前〉，同時還有另一首作品〈房間〉，將結合新媒體設計與戲劇表現手法，帶給觀眾不一樣的驚喜。

演出將於9月26日，在台北誠品松菸表演廳登場。

(中時 )