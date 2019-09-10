從上課害羞不開口說話的小女孩，到變成能自在運用肢體跳舞的「舞棍」，並在擊樂世界裡游刃有餘，新生代擊樂好手彭瀞瑩以文學為主題，透過擊樂說故事，和愛樂者分享。

朱宗慶表示，「彭瀞瑩的演奏穩健、精準，讓人放心，她的蛻變讓人驚艷。」

彭瀞瑩現年28歲，畢業於北藝大管弦與擊樂所，曾師事韓立恩、吳珮菁、吳思珊，目前是朱宗慶打擊樂團一團團員，從小就受到朱宗慶打擊樂系統訓練成長，一路從「教學系統寶寶」、傑優青少年打擊樂團、台北打擊樂夏令營學員，到參與朱宗慶打擊樂團兒童音樂會、年度大型公演，彭瀞瑩有完整的演出歷練，一路上穩扎穩打。

吳珮菁表示，彭瀞瑩從小就展現演奏家的要求，「在她小學時期，對自己打出來的音樂，有一定程度的把關，嚴格要求自己，要練到能把每個音打對為止。」

彭瀞瑩表示，最初學打擊樂時，也沒打算要走音樂的路，然而，因為她發自內心喜歡打擊樂，後來決定要考音樂班，家裡也想辦法籌措經費，讓她可以買琴練習，「我們家空間不大，木琴只能放在客廳，非常不容易，這是家人展現對我的支持。」

音樂之外，彭瀞瑩熱愛閱讀，她把音樂會主題定為「再讓我說個故事好嗎」，正是取自以色列作家艾加．凱磊的同名代表作，曲目也充滿文學想像力，包括〈變形蟲〉、〈賣火柴的小女孩〉、〈這不是一顆球〉等。演出將於9月25日，在台北誠品松菸表演廳登場。

(中時 )