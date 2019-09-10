據外媒報導，因美國政府歸還扣留2年的貨物，華為公司撤回今年6月對美國多個政府部門的訴訟。大陸外交部發言人華春瑩今天(10日)主持例行記者會時回應，這意味著美國政府從事實上承認自己的違法行為。

華春瑩表示，「我看到了有關的報導。美國政府近日將2年前無故扣押的一批電信設備歸還給華為公司，就從事實上承認了其行為的違法性和隨意性。」

華春瑩表示，中方堅決反對美方在拿不出任何證據的情況下誣陷中國企業，並且濫用國家的力量打壓特定的中國企業，這種行為既不光彩也不道德，更是對美方一貫標榜的市場經濟原則的否定，將嚴重損害美國自身的形象和信譽，也將嚴重影響各國企業對於和美國開展合作的信心。

華春瑩指出，她也注意到微軟總裁近日在接受《彭博商業週刊》採訪的時候，表示美國政府在沒有以確鑿事實邏輯和法律條款為依託的情況下，不應該對華為採取限制措施。

華春瑩表示，陸方敦促美方傾聽各界人士的理性的聲音，停止泛化國家安全的錯誤做法，停止對大陸特定企業的無理打壓，為大陸企業在美國的正常經營活動提供公平、公正和非歧視的營商環境。

(中時 )