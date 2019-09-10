農委會漁業座談會彰化場今（10）日上午於彰化區漁會召開，由漁業署副署長王正芳主持。近年文蛤育成率欠佳，漁業署也於現場播放影片，宣導放養文蛤應注意的養殖管理及相關措施。水試所則報告文蛤養殖技術輔導及疾病防治，並就文蛤面臨種貝等諸多問題及提出相對應防治措施。

座談會開始先由漁業署報告養殖漁業重要措施，包括放寬農業貸款額度、漁船保險補助、養殖漁業保險、提高農漁民子女獎學金、漁民海上作業遭難救助、推動產銷履歷、推動食魚教育、學校午餐及國軍副食採用在地魚貨、整合建立外銷平台，以強化養殖漁業管理及提高漁民福利。

漁民則就漁業現況與問題提出許多意見，如專用漁業權執照核發、投放保護礁及人工魚礁、輔導刺網漁業轉型、離岸風電區域與漁民作業共存共榮、文蛤育成率不佳、文蛤殼後續處理及再利用、發展新興貝類養殖物種、六輕及火力發電廠等空汙影響養殖、漢寶養殖區排水改善及養殖用電超出用電契約、彰化漁港後續建設等問題。

漁業署團隊、水試所等單位在現場與漁民討論溝通，並承諾將儘速解決大家所面對的問題。立委洪宗熠全程聽完漁民的意見，同時就所關注的文蛤養殖區水質監測、文蛤示範戶輔導計畫執行等，要求水試所及漁業署積極辦理。

(中時 )