統一超商長期與公益團體合作推動「把愛找回來」。（林良齊攝）

統一超商長期與公益團體合作推動「把愛找回來」，據統計，以最近一季為例，募得逾4千萬提供給肝病防治學術基金會，本季則與弘道老人福利基金會推動「老人住宅修繕」，下一季則要與一粒麥子基金會合作老人送餐。

據統計，截至統一超商零錢捐「把愛找回來」8月底募款金額超過1.1億，較去年同期成長5％。今年邁入第31年，將公益品牌與最具代表統一超商企業意象的「OPEN」結合，設計「OPEN! LOVE」品牌概念，以開拓的公益平台與24小時公益不打烊的理念，讓消費者能便利、隨手、時時傳愛做公益。

「OPEN! LOVE 」7-ELEVEN把愛找回來「愛的行動咖啡車」創新企業公益作為，除了每場邀請藝人、youtuber提供200杯愛心捐咖啡外巡迴做公益外，更首創結合百萬YouTuber、LiveMe直播平台，呼籲大眾關注弱勢議題。

而為響應把愛找回來年度活動，直播平台LiveMe8月底則整合超過300位主播以線上虛擬禮物贈送模式，十天內募集10萬元資金，全數捐贈7-ELEVEN第三季與第四季的公益團體：弘道老人福利基金會與一粒麥子社福基金會。

7-ELEVEN把愛找回來公益募款每年持續整合線上線下資源，透過門市募款箱與ibon募款認捐服務，化身全台最大的公益服務平台，累計至今與上百個公益團體合作，募款金額超過40億元新台幣

(中時 )