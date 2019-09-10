紀錄片工作者邱彩綢自2000年開始將水雉保育過程拍成紀錄片《雉在菱里》。（水雉生態教育園區提供／劉秀芬台南傳真）

紀錄片《雉在菱里》10日於台北林務局首映。（林務局提供／劉秀芬台南傳真）

今年台南夏季水雉成鳥數量經調查為1024隻，再創新高，其中官田區就占了77％，是全台水雉族群量最多的區域。紀錄片工作者邱彩綢自2000年開始拍攝水雉保育的歷程與艱辛，紀錄片《雉在菱里》10日於台北林務局首映，忠實記錄19年來水雉保育的精彩曲折的歷程。

1990年，台灣高鐵規畫路線通過官田區葫蘆埤，為了避免工程對當地水雉棲息環境造成影響，由台南市政府向台糖公司承租官田區隆田農場15公頃土地作為「水雉復育區」，透過營造人工埤塘濕地，提供水雉繁殖棲地。

邱彩綢自2000年即開始拍攝水雉生態教育園區從無到有的歷程，當年，水雉棲地營造沒有前例可循，透過民間團體推行、企業參與、政府單位監督與協助，蒐集文獻、參考國外模式，在旱地上人工開挖淡水埤塘，棲地的經營管理，仰賴的是一群千歲團的農工與熱情的夥伴努力拚搏。

水雉生態教育園區19年來，從搶救水雉存亡，到約有100隻水雉在此安居，每年繁衍出約100隻水雉雛鳥，再到近年來推展園區外的友善耕種，已成為水雉的庇護所及農民的資源中心。

片中也記錄了農友因友善耕作增加成本、收成減少，仍努力解決種種問題，發自內心與生物共享、共存與共榮。邱彩綢說，「綠保標章驗證的是心的改變，願意分一口飯給其他動物，讓人與動物可以共同生活在一起。」

《雉在菱里》紀錄片10日於台北林務局國際會議廳首映，也邀請參與復育的夥伴和關心的民眾一同參與，除回首一路來的點點滴滴，也期許生態保育更好的未來。

(中時 )