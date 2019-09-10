日前擱淺於台東太麻里松子澗沙灘的1隻綠蠵龜，及漁民混獲的4隻海龜，經過教育部海洋生物博物館的照料，已恢復元氣。台東縣政府、林務局台東林管處、海洋保育署與海生館預計於9月12日，在台東縣卑南鄉杉原海灘野放這5隻誤捕及擱淺海龜。

今年6月16日擱淺於台東太麻里松子澗沙灘的綠蠵龜，在海巡同仁上傳到海保救援網(MARN)的照片中發現嘴內有魚線，海生館基於經驗判斷可能還有魚鉤卡在體內，請台東縣政府協助後送，在X光及內視鏡檢視後，確認有兩枚魚鉤卡於海龜食道內，經海生館獸醫師進行手術後成功取出。

海生館表示，這次野放的海龜包含3隻綠蠵龜、1隻欖蠵龜及1隻玳瑁，體長由30多公分到50多公分不等，除了1隻來自台東太麻里的擱淺綠蠵龜，其他4隻海龜都是因漁民混獲後通報海巡轉送海生館收容照顧。

這幾隻海龜，在海生館獸醫師悉心照料以及檢查後，確認這牠們外傷皆已康復、血液檢查數值正常，評估已經達到野放標準，故於9月12日一同野放。

海生館說，這次野放的5隻海龜，在收容過程中發現，每隻所排出糞便內皆有垃圾，其中1隻是107年12月21日於台東小港遭流刺網誤捕的綠蠵龜，糞便內找到各式各樣的軟塑膠、硬塑膠片、尼龍繩、包裝紙、棉繩等的人造物，數量為本次野放的5隻海龜中最多，顯示了海洋保育的刻不容緩及海洋污染的嚴重程度。

海生館說，透過海洋保育署的海保救援網(MARN)資料顯示，截至108年8月底，累計已有189筆的海龜救援紀錄，數量遠遠高於往年，顯示民眾對於海洋保育意識的提升及關注。

(中時 )