去年在WTA日本廣島女網賽摘下個人生涯第三座單打冠軍的女網好手謝淑薇，本周回到幸運地挑戰連霸，台北時間今天下午迎接第一輪挑戰，雖然稍費了點工夫，仍以6：1、3：6、6：3力克日本外卡選手尾崎里紗，收下WTA生涯第499勝，預計明天中午和澳籍港裔選手韓天遇（Priscilla Hon），角逐本站賽事8強。

尾崎里紗目前單打世界排名第292，謝淑薇則是第29，以排名來看雙方實力有段差距，去年美國印地安泉雙方交手過一次，當時謝淑薇直落二勝出，今天再度過招，比賽一開始兩人各在自己首個發球局都遇到亂流，謝淑薇在3個破發點優勢下，先破了尾崎里紗發球局，第2局謝淑薇遇到4個破發點危機，好不容易才保發，取得2：0領先。

首盤謝淑薇挾著連保帶破氣勢連拿4局，整盤只讓對手拿到1局；次盤前6局雙方互保，但該盤中後段謝淑薇連兩個發球局被破，被對手要回一盤。

最終決勝第三盤，和第一盤前段狀況類似，謝淑薇又是連保帶破連收4局，這一盤最後4局雙方是互破發球局，謝淑薇靠著較多的破發局數，沒讓勝利從手中溜走。

WTA官網賽前的賽事預告，表示謝淑薇以頭號種子身分回歸廣島女網賽，而一年前謝淑薇在首度於廣島舉行的這項賽事，於決賽擊退美國青少年選手安妮絲莫娃（Amanda Anisimova），贏得自己睽違6年的WTA單打冠軍。

在廣島女網賽開打之前，謝淑薇在WTA生涯已經累積有498勝，有機會在這站賽事達成生涯500勝里程碑，賽前她也在賽會報到處和自己去年奪冠的照片合照，開心表示：「你們的單打衛冕冠軍回來了。」

(中時電子報)