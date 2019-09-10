許瑋甯二度擔任台灣世界展望會資助兒童計畫代言人，她10日傍晚現身桃園機場，出發前往非洲莫三比克，準備拜訪展望會在當地分別成立17年和13年的穆尼巴（Munhiba）以及穆基瓦（Muakiwa）計畫區，關懷當地的兒童與家庭。這也是許瑋甯自2016年隨台灣世界展望會至肯亞卡庫馬難民營探訪後，第二度前進非洲。

許瑋甯帶著親手以棉線畫的花要帶去莫三比克，祝福所有非洲女孩。（林淑娟攝）

為響應世界展望會發起的「國際女童日」全球倡議行動以及台灣世界展望會展開的「資助她！改變非洲的1000個契機」行動，許瑋甯此行也將親自與數個莫三比克曾面臨童婚困境的女孩會面、深入對談，了解當地女童面臨的挑戰，和她們生命改變的故事。也將探訪台灣世界展望會在當地的水資源暨衛生、教育以及健康營養之服務工作。

出發前，許瑋甯預備了滿滿的禮物，包括毽子、足球、跳繩和各種文具用品，期盼自己帶給當地溫暖與愛，並能將所見所聞帶回給大家；她也親手以棉線畫了一朵花送給所有非洲女童，盼望她們能像花一般綻放。她表示，孩子是未來的希望，要是能夠更深入孩子們的生活，有深刻的體驗，更能理解能給予什麼，因此這次她也將帶著一份「期待了解自己還能多做什麼」的心情前往莫三比克。

她期盼在行程結束後，能夠讓更多人知道世界上還有許多值得關注的事情，並且能夠深刻地被提醒「我們真的很幸福。」她強調：「只要還有多一點點的力量，多一點點的錢，就應該伸出援手，需求就在每一個人的身邊，只要伸出手，就能給需要的人一個希望、一個機會，甚至撐起他們一片天。」

許瑋甯從2007年開始加入資助兒童計畫，她總是將每一封孩子的信件和兒童成長報告珍藏在特別的抽屜裡，她表示，雖然不一定有機會當面見到每一個自己所資助的兒童，但每次都能在報告或孩子們寫的信裡看見他們的天真、可愛以及充滿希望，「雖然我們的距離很遠，可是其實我們那麼近！」

許瑋甯帶著滿滿的禮物去莫三比克。（林淑娟攝）

台灣世界展望會與代言人許瑋甯號召大家一起加入「資助兒童計畫」，一同響應「資助她！改變非洲的1000個契機」行動，在10月11日國際女童日之前，為至少1000名身處最脆弱環境的非洲女童找到資助人，支持她們接受教育、獲得培力，學習知識與技能，藉以得到未來自主的力量，長大後有機會成為社會上成功的經營者、領導者，不僅轉變自身生命，還可發揮影響力，促成更多兒童、家庭與社區的正向改變。

許瑋甯帶著親手以棉線畫的花要帶去莫三比克，祝福所有非洲女孩。（台灣世界展望會提供）

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