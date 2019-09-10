美國總統川普總是一襲西裝示人，但他旗下集團今天新推出的周邊商品，保證讓你看不到「它」的存在。

川普集團（Trump Organization）推文宣布推出迷彩系列，「新一季，新迷彩」，「剛好適合秋天」。

這系列商品包括T恤、棉褲、刺繡皮夾與酒壺，川普集團推文時，還放了張小唐納．川普（Donald Trump Jr.）汗流浹背展示新裝備的自拍照。

網友對川普集團找小唐納當主模特兒嘲笑了一番，因為這和川普總吹噓身家傲人的形象似乎不太一樣。

一名網友挖苦說：「連個像樣的模特兒都請不起...」

另一名網友則說：「因為當我想在叢林裡將就度日、打獵、自給自足、做些小老百姓做的事時，我就會想到這傢伙。」推文還附上川普在紐約金碧輝煌的頂樓豪宅。

也有人認為選迷彩當主題很諷刺，因為川普曾5次獲得越戰緩徵，其中一次的理由據稱不過是骨刺。

一名網友冷嘲熱諷地說：「這產品夠讓你躲過徵兵局（Draft Board）了。」

另一人則附和說：「那川普全家可以都穿上嗎？這樣就能眼不見為淨了。」

(中央社)