彰化地檢署精心設計檢察長徐錫祥的Q版問候長輩貼圖，盼在社群平台讓網友分享道賀、問安時，發揮宣導功效。（謝瓊雲攝）

主任觀護人蔡欣樺的Q版問候長輩貼圖也十分溫馨討喜。（謝瓊雲攝）

2020大選將於明年1月11日舉行投票，選出總統、立委，彰化地檢署10日啟動反賄選宣導與賄選查察工作，檢察長徐錫祥與台中高分檢檢察長謝榮盛一起站上吉普車，帶領著哈雷重機車隊與反賄行動車輛進到員林市區進行反賄車隊遊行。

彰檢團隊還精心設計Q版長輩貼圖宣導，除了可以透過社群平台分享問安同時發揮提醒作用，未來也將與在地清潔車、復康巴士、台電與水利署第四河川局等機關合作，製作成車身貼紙、貼膜，將公務車輛作為移動式宣傳看板，讓反賄選全面深入民眾生活。

徐錫祥表示，台灣民主得來不易，有許多人正流血、流汗，為的就是爭取民主，呼籲選民不該在選舉時輕易被收買，候選人耗盡上億元家產賄選換取選票，選上後4年任內不可能光靠薪水賺得回來，就容易衍伸貪瀆等種種問題，進而影響到公共建設、民眾福利政策等，都是大眾所不樂見。

總統與立委選舉屬大選區，彰檢今年將反賄選宣導重點聚焦在網路社群，發揮創意由觀護人等團隊，組成貼圖設計小組，以檢察長徐錫祥、主任觀護人蔡欣樺的形象，設計出多組Q版貼圖，有常見的「早安」、「啾咪」等生活問安用語長輩圖，還有因應中秋佳節連假設計的應景祝賀圖卡「平安柚幸福」等。

蔡欣樺指出，原本有意在LINE貼圖上架供網友下載，卻發現免費貼圖，機關至少需支付200、300萬元上架費用，實在無力負擔，最後決定改以長輩貼圖讓民眾使用；並與多個地方機關合作，包括清潔車、復康巴士以及台電工作車等公務用車輛貼上宣導圖、標語，藉此在路上趴趴走、曝光，提高能見度。

(中時 )