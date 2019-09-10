杜先生特地到台南政府消防局第七大隊灣裡分隊感謝救命恩人。(台南市消防局提供，曹婷婷傳真)

「因為你們，我在黃金時間內被救了回來！」日前一對夫婦帶著兒子拜訪台南政府消防局第七大隊灣裡分隊，原來，男子是8月中旬一起OHCA救護案件的當事者，從鬼門關前走一遭，特別感謝救護人員救命之恩，男子親手寫下一張感謝卡片，字裡行間滿是感激之情，讓救護人員直呼，這就是最好的肯定了。

8月中旬，台南市南區一名杜姓男性民眾半夜在家休憩突然感到胸口不適、昏倒OHCA，家人打119求救，台南市消防局救災救護指揮中心線上指導CPR，直到救護員到場接手，再送台南市立醫院急診，成功挽回市民寶貴性命。

案件發生第一時間，119指揮中心執勤員蘇賢昆於線上建立DA-CPR給予家屬CPR指導，並同時派遣第七大隊灣裡分隊救護車馳援，抵達現場的灣裡分隊張明德、嚴升佑救護員及德興義消中隊隊員侯世賢立即施予CPR、自動體外去顫器（AED）分析共執行2次去顫、配合自動心肺復甦機，到醫院後由急診團隊接手，因搶救得宜，加上患者到院後不間斷的生命之鏈，讓患者在數天後平安出院。

消防局第七大隊張明欽大隊長指出，到院前心臟驟停（OHCA）的患者，雖其存活至非病危出院的比率僅約8％，「但並非完全沒有機會康復」，透過消防救護人員和急診同仁積極進行心肺復甦術及高級救命術，患者幸運恢復自主心跳，再透過必要緊急心導管介入性治療後，「能讓突然倒下患者復活，回復意識！」

杜先生為了感念灣裡分隊救護人員及線上人員的救命之恩，患者與家屬特地至灣裡消防分隊致意，也為府城發揮「生命之鏈」急救成功再添一樁佳話。

(中時 )