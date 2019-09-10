上美餅行的月餅，雖無飯店式精美包裝，卻擁有傳統濃濃的節慶味道，讓人口頰留香。（陳世宗攝）

月餅是中秋節應景過節的食品，也是團圓的象徵！一家人如能在中秋節同吃月餅，便有一家團聚的意思；面對琳瑯滿目的各式月餅，有百年的傳統月餅、港式月餅等；中部海線沙鹿區的上美餅行，雖無飯店式的精美包裝，卻擁有傳統濃濃的節慶味道，不論是綠豆椪、蛋黃酥等，讓人口頰留香。

每年中秋節前，位於沙鹿區鹿寮的上美餅行，就可發現購買月餅絡繹不絕的人潮，還有長年在台北、高雄打拼的海線鄉親，中秋節前後一定會思念故鄉月餅的好滋味，甚至饕客慕名而來採購，一次購買就是10多盒，可說是送禮、自嚐兩相宜。

上美餅行果真是老字號的餅行，客人是一個前腳走、一個後腳來，從中秋節前兩、三個星期開始，生意就絡繹不絕；傍晚時分，陽光西照灑進玻璃旁，剛出爐黃澄澄的綠豆椪，最是吸引人；上美餅行買的餅沒有隔天的，所以製造日期都是客戶買的那一天所生產。

上美餅行生產的月餅，蛋黃酥：橫切面可看到有如千層派的餅皮～可能是蛋黃中和紅豆的甜膩，口味是3種裡面最不甜的，蛋黃不會很乾。芋頭麻糬：第一次吃到覺得麻糬怎麼那麼Q,跟芋頭組合，真是超搭的；芋頭吃的出來不是化學調的，含有淡淡芋頭香氣。

綠豆椪：大概手掌大小，有肉塊、肉脯、沒有肉等口味，綠豆餡粉粉的，但不會太乾，餅皮非常薄脆，讓消費者百吃不膩；無論是中秋或逢年過節，上美餅行的月餅總是吸引懷舊消費者聞香而至。

(中時 )