黃之鋒何韻詩以目擊者身份出席美國國會，催生香港人權與民主法案

因保釋文件烏龍而在機場一度被攔下後獲釋的香港眾志秘書長黃之鋒，在法院准予其離開香港後，預計在出境前往德國後再轉往美國，並與支持反送中的著名歌手何韻詩共同前往美國國會支持《香港人權與民主法案》的立法。

據《美國之音》報導，黃之鋒周一在香港法院出庭後獲准保釋期間出境，他先前參與6月21日包圍警總，被控煽惑他人以及參與未經批准集結等3項罪名，保釋後預計於11月8日開庭再審。這次出前往德國後將轉往美國，香港女歌手何韻詩亦將赴美，2人將共同出席國會。

美國國會昨日復會後，由於支持的議員佔多數，可望月內通過《香港人權與民主法案》，美國國會與行政部門中國委員會（CECC）今日發出聲明表示，香港眾志秘書長和香港歌手何韻詩將出席預訂17日舉行的國會聽證會，提供香港反送中運動第一手訊息，受邀的見證人還包括香港大專院校國際事務代表團發言人張崑陽等人。他們將在聽證會上討論中共在香港政治危機中的角色，並給予美國政府和國會建議。

報導說，由於9月9號是美國國會復會的日子，9月8日香港示威群眾在遮打花園集會後前往美國駐香港總領事館，表示對於美國國會的《香港人權與民主法案》的支持。

不過入夜之後，美國香港總領事館發生警民衝突，導致多個地鐵站遭到破壞，中環站以及灣仔站損毀嚴重，港鐵也關閉好幾個地鐵站，經過搶修後於周一恢復營運。香港警方在周一下午的記者會上說，從上週五到現在，已經拘捕157人，年紀從13到66歲。

(中時電子報)